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الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: مجاهدونا دمروا 71 آلية عسكرية كليا أو جزئيا خلال الأيام الأربعة الماضية (الجزيرة)

Lebanon 24
01-01-2024 | 14:00
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