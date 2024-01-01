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الهلال الأحمر الفلسطيني: 4 إصابات جراء استهداف الجيش الإسرائيلي منزلا في جورة العقاد غربي خان يونس
Lebanon 24
01-01-2024
|
15:34
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