Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الأميركي يدعو قوات الدعم السريع والجيش السوداني إلى "إنهاء الحرب وإعادة الحكم للمدنيين" (سكاي نيوز)

Lebanon 24
01-01-2024 | 15:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية ل"سكاي نيوز عربية": نتفهّم رغبة الكثير من الدول لإنهاء الحرب في غزة
lebanon 24
02/01/2024 01:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني لـ"الجزيرة": لولا الدعم الأميركي لإسرائيل لما تمكنت من مواصلة هذه الحرب
lebanon 24
02/01/2024 01:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطانية لـ"سكاي نيوز عربية": ندعم حلّ الدولتين لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين
lebanon 24
02/01/2024 01:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قواتنا تبدأ عملية عسكرية في منطقة "خربة خزاعة" جنوبي قطاع غزة لأول مرة منذ بداية الحرب (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
02/01/2024 01:45:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:35 | 2024-01-01
18:31 | 2024-01-01
18:24 | 2024-01-01
18:22 | 2024-01-01
18:14 | 2024-01-01
18:00 | 2024-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24