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يديعوت أحرونوت: إسرائيل ستمثل أمام محكمة العدل الدولية للرد على دعوى جنوب إفريقيا التي تتهمها بالإبادة الجماعية

Lebanon 24
01-01-2024 | 16:26
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