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"حماس": الجيش الإسرائيلي يرتكب جريمة الإعدام السابعة بحق أسرانا من أبناء الضفة منذ 7 تشرين الأول باستشهاد الأسير عبد الرحمن باسم في سجن مجدو

Lebanon 24
01-01-2024 | 16:54
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