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جيش الإحتلال يقر بإصابة 5 جنود إسرائيليين نتيجة إطلاق صواريخ من لبنان

Lebanon 24
01-01-2024 | 17:13
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