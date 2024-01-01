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زيلينسكي: فكرة أن روسيا تكسب الحرب ليست أكثر من مجرد شعور والقوات الروسية تعاني خسائر كبيرة

Lebanon 24
01-01-2024 | 17:18
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