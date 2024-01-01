Advertisement

أخبار عاجلة

"أكسيوس": حماس قدمت لإسرائيل عبر وساطة قطرية ومصرية اقتراحا لصفقة جديدة لتبادل الأسرى

Lebanon 24
01-01-2024 | 17:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت: هذا شرط "حماس" لصفقة تبادل الأسرى الجديدة
lebanon 24
02/01/2024 11:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس" وافقت من "حيث المبدأ".. ما هي تفاصيل الصفقة الجديدة مع اسرائيل؟
lebanon 24
02/01/2024 11:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي: ننتظر اقتراحاً مفصلاً من قطر بشأن "صفقة الأسرى" لا تزال الفجوات كبيرة في الوقت الراهن (الشرق)
lebanon 24
02/01/2024 11:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": وسطاء قطريون أبلغوا إسرائيل أن "حماس" وافقت من حيث المبدأ على استئناف محادثات اتفاق تبادل الأسرى (الشرق)
lebanon 24
02/01/2024 11:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:46 | 2024-01-02
02:01 | 2024-01-02
01:55 | 2024-01-02
01:51 | 2024-01-02
01:46 | 2024-01-02
01:39 | 2024-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24