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"أكسيوس": حماس اقترحت عبر الوسطاء صفقة من 3 مراحل يتوقف القتال في كل منها شهراً

Lebanon 24
01-01-2024 | 17:41
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