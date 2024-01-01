Advertisement

أخبار عاجلة

إطلاق صفارات الإنذار في مخيم جنين عقب رصد اقتحام قوات الاحتلال المدينة

Lebanon 24
01-01-2024 | 18:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صفارات إنذار تدوي في جنين وسط إطلاق نار عقب اقتحام آليات الاحتلال المدينة واتجاهها نحو المخيم
lebanon 24
02/01/2024 11:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار كثيف تجاه آليات وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها مدينة جنين ومحيط مخيمها (الجزيرة)
lebanon 24
02/01/2024 11:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع الكهرباء عن مخيم جنين بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال لمحيطه
lebanon 24
02/01/2024 11:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24
فصل التيار الكهربائي عن مخيم جنين بالكامل بالتزامن مع اقتحامه من قوات الاحتلال
lebanon 24
02/01/2024 11:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:46 | 2024-01-02
02:01 | 2024-01-02
01:55 | 2024-01-02
01:51 | 2024-01-02
01:46 | 2024-01-02
01:39 | 2024-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24