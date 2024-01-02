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إعلام أوكراني: انقطاع التيار الكهربائي بعدة مناطق في كييف جراء الهجمات الروسية

Lebanon 24
02-01-2024 | 00:46
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