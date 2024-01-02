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هيئة البث الإسرائيلية: الجيش أعد خطة لتقسيم غزة لمقاطعات تديرها عائلات معروفة لدى الشاباك

Lebanon 24
02-01-2024 | 00:56
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