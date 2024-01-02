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مصادر لـAWP: حماس منفتحة على الإفراج عن 40 محتجزا مقابل 120 أسيرا فلسطينيا

Lebanon 24
02-01-2024 | 01:46
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