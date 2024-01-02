Advertisement

أخبار عاجلة

حزب الله: هاجمنا بمسيرة انقضاضية مقر القيادة 91 للعدو الإسرائيلي في إيليت شمال شرق صفد وأصبنا الهدف بدقة

Lebanon 24
02-01-2024 | 06:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله": نفّذنا هجوماً جوياً بمسيّرة انقضاضية على موقع الرمثا وحاميته في مزارع شبعا وأصيب الهدف بدقة
lebanon 24
02/01/2024 15:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يعلن استهداف مقر قيادة للجيش الإسرائيلي بمسيرة انقضاضية
lebanon 24
02/01/2024 15:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن القناة 12 الإسرائيلية: انفجار مسيرتين تابعتين لـ"حزب الله" في منطقة مفتوحة بجبل دوف شمالي اسرائيل
lebanon 24
02/01/2024 15:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: "حزب الله" أطلق صواريخ على رأس الناقورة خلال وجود وزير الخارجية وعدد من السفراء بالشمال
lebanon 24
02/01/2024 15:59:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2024-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:59 | 2024-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:58 | 2024-01-02
08:51 | 2024-01-02
08:44 | 2024-01-02
08:43 | 2024-01-02
08:38 | 2024-01-02
08:30 | 2024-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24