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تحليق إسرائيلي مكثّف فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط (الوكالة الوطنية)
Lebanon 24
02-01-2024
|
07:15
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