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وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم نحقق انتصارا في حرب غزة فلن نتمكن من العيش في الشرق الأوسط (الجزيرة)

Lebanon 24
02-01-2024 | 07:28
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