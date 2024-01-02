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الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن تعرض أحد مقراته للقصف في خان يونس ما أوقع قتلى وجرحى (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
02-01-2024 | 07:53
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