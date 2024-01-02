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"لبنان 24": إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه موقع السماقة الاسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة

Lebanon 24
02-01-2024 | 08:21
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