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محافظ البنك المركزي الإسرائيلي: إذا لم يتم تعديل الميزانية وخفض النفقات سيتعرض الاقتصاد لضربة قوية (الجزيرة)

Lebanon 24
02-01-2024 | 08:58
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