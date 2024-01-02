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حماس تعلن استعدادها لتشكيل "حكومة وطنية" في الضفة الغربية وقطاع غزة (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
02-01-2024
|
10:24
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