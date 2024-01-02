Advertisement

أخبار عاجلة

معلومات اولية لـ"لبنان 24": الانفجار الذي سمع صوته في المشرفية هو استهداف لسيارة على اوتوستراد هادي نصرالله في حي ماضي وقد يكون بواسطة طائرة مسيّرة

Lebanon 24
02-01-2024 | 11:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": استهداف منطقة التامرية الواقعة بين بلدتي تولين وقبريخا بطائرة مسيّرة ومعلومات عن وجود اصابات
lebanon 24
02/01/2024 23:47:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصف بطائرة مسيّرة استهدف خلية مسلحة في منطقة "جبل دوف" على الحدود اللبنانية
lebanon 24
02/01/2024 23:47:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة مسيّرة إسرائيليّة أغارت على بلدة مروحين
lebanon 24
02/01/2024 23:47:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": لا صحة للأخبار التي تتحدث عن استهداف العدوّ الإسرائيلي لسيارة "رابيد" في وادي السلوقي
lebanon 24
02/01/2024 23:47:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:55 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:38 | 2024-01-02
16:27 | 2024-01-02
16:12 | 2024-01-02
16:11 | 2024-01-02
16:02 | 2024-01-02
15:49 | 2024-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24