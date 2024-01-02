ميقاتي يُدين الانفجار الذي وقع في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت : جريمة اسرائيلية جديدة تهدف حكما الى ادخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات بعد الاعتداءات اليومية المستمرة في الجنوب

Lebanon 24