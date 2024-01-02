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ميقاتي: انفجار الضاحية الجنوبية توريط للبنان ورد واضح على المساعي التي نقوم بها لابعاد شبح الحرب الدائرة في غزة عن لبنان ونهيب بالدول المعنية ممارسة الضغط على اسرائيل لوقف استهدافاتها
Lebanon 24
02-01-2024
|
11:50
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