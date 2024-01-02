ميقاتي: انفجار الضاحية الجنوبية توريط للبنان ورد واضح على المساعي التي نقوم بها لابعاد شبح الحرب الدائرة في غزة عن لبنان ونهيب بالدول المعنية ممارسة الضغط على اسرائيل لوقف استهدافاتها

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