ميقاتي: لبنان ملتزم قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة لاسيما القرار 1701 والذي يُسأل عن خرقه وتجاوزه هي اسرائيل التي لم تشبع بعد قتلا وتدميرا

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