الفصائل الفلسطينية: نُعلن الحداد الوطني العام والإضراب الشامل والتحرك الثوري في كل الساحات والجبهات وندعو للردّ على جريمة إغتيال العاروري بقوة من كل الساحات والجبهات

Lebanon 24