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الجيش الإسرائيلي: قواتنا في أعلى حالة من الجاهزية ومستعدة لأي احتمال

Lebanon 24
02-01-2024 | 15:21
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