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فرنسا: مجلس الأمن الدولي قد يجتمع الأربعاء لبحث الملاحة في البحر الأحمر

Lebanon 24
02-01-2024 | 15:31
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