"الجزيرة" عن هيئة البثّ الإسرائيلية: 38 جنديًا خضعوا لعمليات بتر أطراف منذ بداية الحرب وحوالي ألفي جندي يخضعون للعلاج في مراكز إعادة التأهيل

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