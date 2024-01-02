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"نيويورك تايمز" عن مصدر أميركي: اغتيال العاروري هو الأول من عدة عمليات ستنفذها إسرائيل
Lebanon 24
02-01-2024
|
16:59
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