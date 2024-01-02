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مدير عام منظمة الصحة العالمية: نستنكر استهداف مستشفى الأمل في خان يونس ما أوقع أضراراً جسيمة بمركز تدريب جمعية الهلال الأحمر

Lebanon 24
02-01-2024 | 17:02
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