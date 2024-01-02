Advertisement

أخبار عاجلة

الإليزيه: فرنسا تعمل على تجنب التصعيد عند الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل وتدعو لاحترام القرار 1701

Lebanon 24
02-01-2024 | 17:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الفرنسية لـ"العربية": مررنا رسائل لـ"حزب الله" وسلطات لبنان وإسرائيل لتجنب التصعيد
lebanon 24
03/01/2024 03:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الإليزيه: ماكرون يدعو إسرائيل إلى تجنب أي سلوك تصعيدي وبخاصة في لبنان
lebanon 24
03/01/2024 03:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: نرفض امتداد الحرب إلى جنوب لبنان.. ولاحترام القرار 1701
lebanon 24
03/01/2024 03:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة: تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق ينذر بتصعيد أوسع بين إسرائيل ولبنان ويهدد استقرار المنطقة (الجزيرة)
lebanon 24
03/01/2024 03:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:55 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:33 | 2024-01-02
19:33 | 2024-01-02
19:17 | 2024-01-02
19:10 | 2024-01-02
19:07 | 2024-01-02
19:02 | 2024-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24