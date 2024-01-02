Advertisement

أخبار عاجلة

قوات الاحتلال تستقدم تعزيزات جديدة إلى مخيم نور شمس بالضفة الغربية

Lebanon 24
02-01-2024 | 19:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون في رام الله ومنطقة وادي الهرية في الخليل بالضفة الغربية
lebanon 24
03/01/2024 05:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية
lebanon 24
03/01/2024 05:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقتحم مخيم نور شمس ومدينة طولكرم بالضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
03/01/2024 05:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24
شبّان يتصدون لقوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عين السلطان في أريحا في الضفة الغربية
lebanon 24
03/01/2024 05:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:55 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
22:42 | 2024-01-02
19:33 | 2024-01-02
19:17 | 2024-01-02
19:10 | 2024-01-02
19:07 | 2024-01-02
19:02 | 2024-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24