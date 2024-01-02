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عدد من الإصابات في قصف طائرة إسرائيلية مسيرة لموقع في مخيم طولكرم بالضفة الغربية (الجزيرة)
Lebanon 24
02-01-2024
|
23:13
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