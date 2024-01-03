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الجماعة الإسلامية في لبنان تنعى محمد بشاشة ومحمود شاهين اللذين استُشهدا في عملية الاغتيال التي استهدفت القيادي في حركة حماس
Lebanon 24
03-01-2024
|
00:08
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