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الجماعة الإسلامية في لبنان تنعى محمد بشاشة ومحمود شاهين اللذين استُشهدا في عملية الاغتيال التي استهدفت القيادي في حركة حماس

Lebanon 24
03-01-2024 | 00:08
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