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وزير المالية الإسرائيلي: أكثر من 70% من الإسرائيليين يشجعون هجرة سكان غزة واستيعابهم في بلدان أخرى

Lebanon 24
03-01-2024 | 03:53
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