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القيادة الوسطى الأميركية: الحوثيون شنوا 24 هجوما على السفن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 تشرين الثاني
Lebanon 24
03-01-2024
|
04:46
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