وزارة الصحة في غزة: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 22 ألفا و313 شهيدا إضافة إلى 57 ألفا و296 مصابا منذ 7 تشرين الأول الماضي (الجزيرة)

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