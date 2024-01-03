المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري: ندعو النواب إلى الوفاء بالاستحقاق الدستوري الملزم القاضي بانتخاب رئيس للجمهورية توفيراً على البلاد مزيداً من الانهيار

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