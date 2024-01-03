المطارنة الموارنة: نستنكر ما يتعرض له قطاع غزة والضفة الغربية على يد إسرائيل وندعو إلى وقف نهائي لإطلاق النار تمهيداً لبدء مفاوضات على قاعدة حل الدولتين

Lebanon 24