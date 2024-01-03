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المطارنة الموارنة: نستنكر ما يتعرض له قطاع غزة والضفة الغربية على يد إسرائيل وندعو إلى وقف نهائي لإطلاق النار تمهيداً لبدء مفاوضات على قاعدة حل الدولتين

Lebanon 24
03-01-2024 | 05:57
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