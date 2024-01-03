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المطارنة الموارنة: إطّلعنا على واقع النازحين السوريين في لبنان لناحية ما تبيّن من وجود أسلحة وهو يشكل قنبلة موقوتة للأمن والسلم في لبنان ونطالب بالعمل بشكل صارم من أجل إيجاد حلّ لهذا الأمر وإراحة لبنان من هذا العبء

Lebanon 24
03-01-2024 | 06:02
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