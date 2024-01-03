اللواء خير لـ"الجديد": كلّفني الرئيس نجيب ميقاتي بالجولة التفقدية في المكان المُستهدف في الضاحية الجنوبية وسنحصي الأضرار وسيصدر تقرير بهذا الشأن والتعويضات ستكون بحسب ما سيصدر عن مجلس الوزراء

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