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الخارجية المصرية: الأفكار الإسرائيلية بشأن تهجير سكان غزة لا يمكن أن تحقق الاستقرار في المنطقة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
03-01-2024 | 06:40
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