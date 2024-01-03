Advertisement

أخبار عاجلة

إدارة الطوارئ بمحافظة كرمان الإيرانية تعلن سقوط 10 إصابات جراء انفجار قرب مقبرة سليماني (العربية)

Lebanon 24
03-01-2024 | 07:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الطوارئ الطبية في كرمان: الانفجاران قرب مقبرة سليماني ناجمان عن عبوتين مفخختين (العربية)
lebanon 24
03/01/2024 18:16:06 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب إيراني: وقعت 4 انفجارات على الطريق المؤدي إلى مقبرة سليماني في كرمان (العربية)
lebanon 24
03/01/2024 18:16:06 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الطوارئ بمدينة كرمان الإيرانية: 50 جريحا في الانفجار الذي وقع قرب مرقد قاسم سليماني (الجزيرة)
lebanon 24
03/01/2024 18:16:06 Lebanon 24 Lebanon 24
انتشار أمني مكثف في مدينة كرمان عقب دوي انفجارين قرب مقبرة سليماني (العربية)
lebanon 24
03/01/2024 18:16:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:15 | 2024-01-03
11:09 | 2024-01-03
10:58 | 2024-01-03
10:58 | 2024-01-03
10:40 | 2024-01-03
10:17 | 2024-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24