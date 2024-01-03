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إدارة الطوارئ بمحافظة كرمان الإيرانية تعلن سقوط 10 إصابات جراء انفجار قرب مقبرة سليماني (العربية)
Lebanon 24
03-01-2024
|
07:05
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