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الرئيس المصري لوفد من الكونغرس الأميركي: الأولوية الحالية هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة (الشرق)

Lebanon 24
03-01-2024 | 07:37
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