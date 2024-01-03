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"لبنان 24": غارة إسرائيليّة استهدفت منزلاً عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا وفرق الدفاع المدني توجّهت إلى المكان

Lebanon 24
03-01-2024 | 07:53
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