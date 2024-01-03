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وزير الداخلية الإيراني: على المسؤولين عن تفجيرَي كرمان أن ينتظروا الرد الحاسم من الأجهزة الأمنية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
03-01-2024 | 09:27
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