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"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: ستنشر محكمة العدل العليا مساء اليوم قرارها بشأن قانون عجز نتنياهو عن تأدية وظيفته

Lebanon 24
03-01-2024 | 10:58
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