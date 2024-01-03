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الحكومة العراقية: ندين الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة كرمان ونعلن تضامننا مع إيران حكومة وشعباً

Lebanon 24
03-01-2024 | 11:09
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