نصرالله: نجدد تبريكنا وتعازينا بشهادة أصحاب المناسبة في هذا اليوم بالشهيد قاسم سليماني ورفاقه من الشهداء الايرانيين والشهيد أبو مهدي المهندس وإخوانه أيضاً

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