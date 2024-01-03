Advertisement

أخبار عاجلة

مشفى "سوروكا" يعلن وصول 9 جنود مصابين من قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية (شبكة القدس)

Lebanon 24
03-01-2024 | 11:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي في بئر السبع: أحيل إلينا 40 جنديًّا مصابًا في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
03/01/2024 21:04:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول في صحة غزة: مقتل نحو 100 في غارات إسرائيلية على وسط القطاع خلال 24 ساعة
lebanon 24
03/01/2024 21:04:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلى جنوده خلال الــ 24 ساعة الماضية
lebanon 24
03/01/2024 21:04:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر طبي لـ"التلفزيون العربي": 42 شهيداً خلال 24 ساعة في محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
03/01/2024 21:04:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:52 | 2024-01-03
13:40 | 2024-01-03
13:40 | 2024-01-03
13:37 | 2024-01-03
13:34 | 2024-01-03
13:28 | 2024-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24